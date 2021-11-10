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Gündem Balıkesir'den acı haber! Uyuşturucu operasyonunda 1 polis şehit oldu
Gündem

Balıkesir'den acı haber! Uyuşturucu operasyonunda 1 polis şehit oldu

Balıkesir'in Havran ilçesinde, uyuşturucu operasyonu sırasında çıkan çatışmada polis memuru Abdulkadir Güngör (30) şehit oldu.

Yeniakit Publisher
2021-11-10 21:42:00 -
Balıkesir'den acı haber! Uyuşturucu operasyonunda 1 polis şehit oldu

Balıkesir-Havran'da, uyuşturucu operasyonu sırasında çıkan çatışmada polis memuru Abdulkadir Güngör (30) şehit oldu. 2'si kadın 3 şüphelinin yakalandığı operasyonla ilgili 1 kişinin arandığı bildirildi.

Bursa’dan Balıkesir’in Edremit ilçesine uyuşturucu getirileceği istihbaratı üzerine narkotik polisi çalışma başlattı. Şüphelilerin bulunduğu 35 AAE 965 plakalı otomobili takip edep polis ekipleri, Havran ilçesinde durdurulmak istendi. Araç içindekiler 'dur' ikazına uymayarak, Havran ilçesi Ebubekir Mahallesine doğru kaçtı. Mahalle içerisinde otomobili bırakan şüpheliler, yaya olarak kaçmaya başladı. Polisin takip ettiği şüpheliler tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Açılan ateş sırasında polis memuru Abdulkadir Güngör ağır yaralandı. Ambulansla Edremit Devlet Hastane'si getirilen Güngör, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

3 şüpheli yakalandı, 1 şahıs aranıyor

Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sırasında kaçan şüphelilerden Osman Beke, Eray Aykul ve eşi Meral Aykul yakalanarak, gözaltına alındı. Kaçan zanlı Devrim Erdem'in yakalanması için Edremit ilçesinin birçok bölgesinde arama noktası oluşturuldu.

Olayın ardından Edremit Devlet Hastanesi'ne Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Balıkesir İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu olay yerine gelerek bilgi aldı.

Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Erzurumlu şehit polis Abdulkadir Güngör'ün cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi.

Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, hastane çıkışında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Edremit Narkotik Grup Amirliğine bağlı olarak, Havran ilçesinde görev yapan ekiplerimiz ne yazık ki girdikleri çatışma sırasında 1 polis memuru şehit olmuştur. Milletimizin başı sağ olsun. Gözaltına alınan şahıs sayısı üç. 2’si erkek, biri kadın. Bir kişinin aranmasına devam ediliyor.”

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