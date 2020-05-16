Balıkesir’den 87 projeye TÜBİTAK desteği

4006-TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme programı başvuru sonuçları açıklandı. Balıkesir’de toplam 87 okul Bilim Fuarı Projesi desteklenmeye değer bulundu.

TÜBİTAK Bilim Fuarı Balıkesir İl Temsilcisi Prof. Dr. Fatih Satıl, 2020 yılında okullarda sergilenecek olan 4006-TÜBİTAK Bilim Fuarları hakkında açıklamalarda bulundu. “Bu yıl ilk kez uygulamaya geçirilen 30 farklı tematik alandan Türkiye genelinde 12 bin 832 okulun sunmuş olduğu projeler, alanında uzman akademisyenler ve eğitimciler tarafından değerlendirildi. Değerlendirme neticesinde 81 ilde yer alan 6 bin 511 okuldan yüz binlerce ortaokul ve lise öğrencinin hazırlamış olduğu projeler destek almaya hak kazandı. Balıkesir’de ise toplam 87 okul Bilim Fuarı Projesi desteklenmeye değer bulundu. Balıkesir genelinde Sındırgı ve Havran İlçeleri 11 proje ile en fazla projesi kabul edilen ilçeler oldu. Bu başarılı sonuçların elde edilmesinde, il ve ilçe Milli Eğitim AR-GE şubelerindeki görevli arkadaşların, okullardaki proje yürütücülerinin ve öğrencilerin emekleri büyük. Bu bağlamda, başta İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, olmak üzere, projelerde görev alan fedakar öğretmen arkadaşlara ve tatbiki proje sahipleri öğrencileri tebrik ediyorum.”

Bilim fuarlarına çok önem verdiklerini ifade eden Prof. Dr. Fatih Satıl, “Çocuklarımızda merak uyandıracak, gözlem, eleştirel düşünme, analiz ve sentez gibi becerilerini geliştirecek çalışmalara ihtiyacımız var. İşte bu noktada, Bilim fuarları, genç beyinlerin bilimin önemini kavrayıp, bu bilimsel bilgilerin gerçek yaşamdaki işleyişini fark etmelerini sağlayacak bir uygulamadır. Okullarımızın düzenleyeceği bu bilim fuarları sayesinde çeşitli çalışmalarını sergileyen çocuklarımız ileride belki de ülke yararına olacak büyük bir buluşun mimarı olacaklardır” açıklamasında bulundu.