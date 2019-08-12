Balıkesir'deki yangın bir türlü durdurulamıyor! Belediye başkanı konuştu

Balıkesir'in Marmara ilçesinde çıkan orman yangını yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Havadan müdahale edilen yangını söndürme çalışması sürerken, etkili olan rüzgar çalışmaları zorlaştırıyor. Marmara Belediye Başkanı Süleyman Aksoy yaptığı açıklamada, "Yerleşim yerlerine kadar geldi. Elimiz kolumuz bağlı bir şey yapamıyoruz" dedi.

Balıkesir'in Marmara ilçesinde orman yangını çıktı.

Alınan bilgiye göre, yerleşim yerlerine yakın Marmara Adası Mestanağa mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler yayılarak ormanlık alana sıçradı.

Yangına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Marmara Adalar Belediyesi ile Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözlerle müdahale ediliyor.

Bölgeye yangın söndürme helikopteri yönlendirildi.

Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, yangının kontrol altına alınmaya çalışıldığını söyledi.

"Bir şey yapamıyoruz"

Bir televizyon kanalına açıklama yapan Aksoy şunları söyledi:

"Yerleşim yerlerine kadar geldi. Elimiz kolumuz bağlı bir şey yapamıyoruz. Saatte 70-80 kilometrelik bir rüzgarla yerleşim yerine ilerliyor. Birkaç otelimiz evimiz yangınla arasında 20-30 metre mesafe kaldı. Helikopter yangın ikmaline gitti. Bir iki helikopter gelecek diye bekliyoruz, büyük bir sıkıntı var. Yangın yerleşim yerlerine doğru ilerliyor maalesef.

Karadan müdahale yapıyoruz. Belediyenin bir tane arazözü yandı. Ensterasan bir rüzgar, tam kontrol altına alınıyor, rüzgar yön değiştirince yeniden alevleniyor. Bize helikopter gelecek deniliyor ama şu anda helikopter bekliyoruz. Manastır mevkiine doğru yangın ilerliyor. Yolun altındaki otele kadar alevler geldi. Çam kozalakları patladığı zaman bomba etkisi yapıyor, metrelerce ilerleyip yangının yayılmasına neden oluyor. Helikopter müdahale etmezse yangın büyüyecek. Oteldeki müşteriler ve bazı yerleşim yerlerindeki vatandaşlar tahliye ediliyor. Çok şiddetli bir rüzgar var. Bir anda alevin yayılması tahmin edilir bir durum değil. Tatil beldesi olduğumuzdan dolayı otellerimiz dolu durumda. Tek noktadan çıktı yangın, bir vatandaş evini temizlerken otları yakması çıktığı tahmin ediliyor. Kozalaklar patlayınca onlarca metre ileride de yangın çıkarmış. Rüzgar önce sağa doğru gidiyordu, son bir saatten bu yana tersine döndü. Yerleşim yerlerine geldi. Manastır'daki otelimiz ve 2-3 evimiz yangınla iç içe. Bu büyük bir yangın, karadan yapacak bir şeyimiz yok. Kesinlikle helikopterin müdahale etmesi gerekiyor."