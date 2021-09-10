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Siyaset

Balıkesir'deki skandalın ardından flaş gelişme: Edremit Kaymakamı merkeze çekildi!

Balıkesir'in Edremit ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü gösterisinden bir rezalete imza atılmıştı. İçişleri Bakanlığı soruşturmanın selameti açısından Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal'ın merkeze çekildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-09-10 12:58:00 -

Balıkesir'in Edremit ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla törende Türk kadının zincire vurulması sonrası Balıkesir Valiliği soruşturma başlattı.

Valilik olay hakkında soruşturma başlatırken İçişleri Bakanlığı da soruşturmanın selameti açısından Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal'ın merkeze çekildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklama şöyle:

Edremit İlçemizde 09.09.2021 Perşembe günü gerçekleşen Edremit'in Düşman İşgalinden Kurtuluş Günü Kutlama Programında yaşanan gösteri ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Söz konusu kutlama programında yer almamasına rağmen programın uygulanması esnasında ortaya konulan, Kurtuluş Töreninin anlamıyla bağdaşmayan ve töreni tartışmaya açacak nitelikte bir gösteri icra edildiği görülmüştür.

Milli Kurtuluş Günümüzü tartışmaya açan bu gösteriye sebep olan kutlama komitesi başkan ve üyeleri ile sorumlu belediye görevlileri hakkında soruşturma açılması için İçişleri Bakanlığından Mülkiye Müfettişi talep edilmiştir.

Ayrıca soruşturmanın selameti açısından Kutlama Komitesi Başkanı Edremit Kaymakamı İçişleri Bakanlığımızca merkeze çekilmiştir.

Söz konusu gösteriyi gerçekleştiren dernek hakkında da İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişleri ve dernek denetçilerince gerekli soruşturma yapılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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