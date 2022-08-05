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Gündem Balıkesir'deki orman yangını kontrol altına alındı
Gündem

Balıkesir'deki orman yangını kontrol altına alındı

Balıkesir'in Susurluk ilçesindeki orman yangınında hasar oluştu.

Yeniakit Publisher
2022-08-05 07:23:00 - 2022-08-05 07:24:36
Balıkesir'deki orman yangını kontrol altına alındı

Yıldız Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan 7 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.

Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangında hasar oluşan bölgede soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Dün akşam saatlerinde çıkan yangına, 2 uçak, 5 helikopter, 35 arazöz, 8 su ikmal aracı, 4 kara ekibi, 5 dozer ve 220 personelle müdahale edilmiş, havanın kararmasıyla da gece görüşlü helikopter devreye girerek söndürme çalışmalarına destek vermişti.

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