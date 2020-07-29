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Yerel

Balıkesir'de zincirleme trafik kazası: Çok sayıda yaralı var

Balıkesir’in Edremit ilçesinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. 5 aracın birbirine girdiği olayda 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-07-29 16:32:00 -
Balıkesir'de zincirleme trafik kazası: Çok sayıda yaralı var

Kaza, Balıkesir’in Edremit ilçesi, Avcılar Mahallesi Fener mevkiindeki ışıklarda meydana geldi.

Zincirleme kazada, 80 AH 560 plakalı H.Ü. idaresindeki Toyota marka araç, 10 P 7190 plakalı Ş.K. idaresindeki Ford Transit marka kamyonet, 34 AEE 371 plakalı F.A. idaresindeki Fiat Doblo marka araç, 10 KZ 435 plakalı M.D. idaresindeki Mercedes marka minibüs ve 16 SZ 710 plakalı A.K. idaresindeki TIR birbirlerine çarpıştı.

Kaza yerine jandarma, 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada minibüs ve araçta bulunan 8 kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

Jandarma kazayla ilgili tahkikat başlattı.

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