THY - Kastamonu
0553 313 94 23

Balıkesir'de yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ'cüler tutuklandı

Yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isterken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 4 kişi ile bu kişilere yardımcı olduğu iddia edilen kişi tutuklandı.

04 Eylül 2018 Salı 08:21
Balıkesir'de yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ'cüler tutuklandı

Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin  cuma gecesi Sarımsaklı Çıplak Ada mevkisinde devriye görevi yaptığı sırada,  Midilli Adası'na kaçma girişiminde bulunurken batan teknedeki 4 FETÖ şüphelisinin  gözaltına alınmasıyla ilgili bu kişilerin Bursa'dan Ayvalık'a gelmesine yardımcı  olan 3 şüpheli yakalandı.

Emniyette işlemleri tamamlanan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kaçarken yakalanan ve Bursa 10.Ağır Ceza Mahkemesince FETÖ-PDY  şüphelisi olduğu gerekçesiyle aranan Gülistan K, meslekten ihraç öğretmenler  Aydın D. (46), Şehri D. (47) ve Arslan A. (30) ile şüphelilerin Bursa'dan  Ayvalık'a gelmesine yardım eden FETÖ ile irtibatlı Erol K. (33), çıkarıldıkları  mahkemece tutuklandı.

Diğer 2 şüpheli ise savcılık sorgularının ardından salıverildi.

OLAY

Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 31 Ağustos gecesi,  Ayvalık Sarımsaklı Çıplak Ada mevkisinde devriye görevi yaptığı sırada, fiber  tekneyle Midilli Adası'na kaçma girişiminde bulunan ve içinde 6 Türk vatandaşının  olduğu teknenin battığını tespit etmiş, 2'si çocuk 6 kişiyi karaya çıkarmıştı. 

Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan kimlik tespiti ve  GBT sorgusu neticesinde 4 şüphelinin, FETÖ\PDY üyesi olduğu, Bursa'da haklarında  adli işlem yapıldığı ve Midilli Adası'na kaçmak için organize hareket ettikleri  tespit edilmişti. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada ise 13 bin avro ve 5 bin  350 dolar ele geçirilmişti.

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 08:21
  1. Bursa
  2. Aydın
  3. balıkesir
  4. yunanistan
  5. fetö

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Halkbank'tan hatalı döviz alım satım açıklaması
    1. Halkbank'tan hatalı döviz alım satım..
    2. Yapılmayan transfer yüzünden..
    3. Altının gram fiyatı güne düşüşle başladı
    4. Gölette ayağına sarmaşık dolanan genç..
    5. Mersin’de peynir bidonundan çıkan..
    6. Van'da 14 kişilik minibüse bindirilen..
    7. Katliam evinde sır perdesi aralanıyor!
    8. Cocu'nun suyu ısındı! Fenerbahçe'de..
    9. Bakan Albayrak, Londra'da 11 finans..
    10. Meksika'da 'kartel' dehşeti! Pusu..
    11. AK Parti belediye başkan aday adayları..
    12. Örgüt duyurdu... Bu sabah öldü!
    13. Kamu spotundaki rolü gerçek oldu.....
    14. Saldırı hazırlığı içinde olan 3..
    15. 14 kişilik minibüsten 40 göçmen çıktı!
    16. Konya'da kar maskeli infaz! Eve girip..
    17. İdlib sınırına askeri sevkiyat!
    18. 25 üsteğmen hakkında gözaltı kararı
    19. Doğu Türkistan'da deprem!
    20. Bu kare PKK'yı korkuttu! Operasyon an..
    Eski Cumhuriyet Savcısı, çöplükte ölü olarak bulundu
    Eski Cumhuriyet Savcısı, çöplükte ölü olarak bulundu
    BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    Güvenlik görevlisinin dikkati hayat kurtardı! 'Karnım ağrıyor dedi ve...'
    Güvenlik görevlisinin dikkati hayat kurtardı! 'Karnım ağrıyor dedi ve...'
    Erdoğan başlattı! İngiltere ve Almanya'dan sonra Çin de harekete geçti
    Erdoğan başlattı! İngiltere ve Almanya'dan sonra Çin de harekete geçti
    İsrail'den küstah tehdit: Her an vurabiliriz
    İsrail'den küstah tehdit: Her an vurabiliriz

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Üniversite rektöründen Adnan Oktar sözleri: Bugüne kadar vatan, millet diyen birinin...
    Üniversite rektöründen Adnan Oktar sözleri: Bugüne kadar vatan, millet diyen birinin...
    Avrupa Birliği'nden 'itidal' çağrısı
    Avrupa Birliği'nden 'itidal' çağrısı