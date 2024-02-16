Balıkesir'de yangın faciası: 11 bin civciv telef oldu!

Balıkesir'in Savaştepe ilçesindeki bir tavuk çiftliğinde çıkan yangında 11 bin civciv telef oldu.

Yangın dün akşam ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'de bulunan bir tavuk çiftliğinde çıktı. Edinilen bilgilere göre, Osman Özgür Alaca'ya ait tavuk çiftliğinde henüz belirlenemeyen çıkan yangının fark edilmesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Dumandan etkilenen 11 bin civcivin telef olduğu belirlendi.

Yangın sonucu çiftlikte hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.