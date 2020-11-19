Balıkesir'de uyuşturucudan arındırılan gençler istihdam edilecek

BALIKESİR (AA) - MİRAÇ KAYA - Balıkesir Valiliğince hazırlanan ve 17 kuruluş tarafından desteklenen "Umuda Kapı Açıyorum, Hayata Tutunuyorum" projesiyle kentteki uyuşturucu bağımlıları tedavi olup iş sahibi yapılacak, oluşturulan sistemle bu kişiler tüm yaşamı boyunca kontrol edilecek.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak tarafından oluşturulan ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, ticaret odasının yanı sıra 17 kurum kuruluşun desteklediği "Umuda Kapı Açıyorum, Hayata Tutunuyorum" projesi hayata geçirildi.

Projede, uyuşturucu bağımlısı bir kişi, valilik ve kaymakamlıklardaki 'Açık Kapı' birimleri veya herhangi bir devlet kurumuna kayıt yaptıracak. Bilgisi alınan kişiyle aralarında sosyal çalışmacılar, sosyal hizmet uzmanları ve psikologlar ilgilenmeye başlayacak.

Projede, kaydı alınan kişi, bütün tedavi, rehabilitasyon, destek, sosyal ile maddi ve manevi bütün unsurlarla ayakta tutulacak. Bağımlı kişi, böylece uyuşturucu bataklığından kurturulacak ve yepyeni bir hayatla buluşturulacak.

Uyuşturucudan kurtulmak isteyenlerin şahsi bilgileri daima gizli tutulacak ve yeni bir yaşama başlaması için gereken tüm destek verilecek. Daha sonra uyuşturucudan kurtulan kişinin İŞKUR tarafından uygun bir iş bulunarak iş sahibi olması sağlanacak.

Projeyle, çaresiz ailelere ve çocuklarına devlet eliyle sahip çıkılmış olunacak.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, AA muhabirine, sosyal bir proje hazırlandığını olduğunu söyledi.

Şıldak, uyuşturucu konusunda bütün kamu, meslek odaları, sivil toplumdaki farkındalığı birleştirip güçlü bir zincir oluşturduklarını belirterek, "Burada amaç devletimizin sosyal, şefkatli yönünü ve her konuya eğilen modern devlet yaklaşımı içindeki yüzünü göstermek istiyoruz." diye konuştu.

Uyuşturucu bağımlılığının ciddi bir tedavi süreci olan ve rehabilitasyon süreciyle desteklenmesi gereken bir konu olduğunu ifade eden Şıldak, şöyle konuştu:

"Ancak bağımlıların o iradeyi oluşturduktan sonra da sürekli takip altında tutulmalarını gerektiren zorlu bir süreçtir. Bunun tecrübelerini yaşadık, kurumlarımız, sağlık, kolluk birimlerimiz bu konuyla ilgili zaten sürekli çalışıyorlar fakat bu projenin farklılığı istihdam bileşeniyle de desteklenerek İŞKUR Genel Müdürlüğümüz ve Aile Bakanlığımızın da desteğini alarak bataklığa sürüklenmiş bu gençlerimize yeni bir hayat vadediyoruz. Projemiz, İçişleri Bakanlığımızın oluşturduğu 'Açık Kapı' birimlerimizle de destekleniyor. Yeşilay, sağlık birimlerimiz, uyuşturucuyla mücadele birimleri oluşturduk. Büyükşehir Belediyemiz ve iki üniversitemiz ile meslek odalarımız da bu projemize destek veriyor."

- "Heyecanla onlara umut vermek için bekliyoruz"

Şıldak, uyuşturucudan kurtulan kişinin hayata yeniden tutunacağını ve yeniden istihdam edileceğini anlatarak, şöyle dedi:

"Başvuran bağımlı bireyin tedavi rehabilitasyon sürecini tamamlamasından sonra İŞKUR programlarıyla önce kısa süreli bir deneme istihdamına tabi tutuyoruz, burada zaten gencimiz ciddi anlamda arınma ve normalleşme yaşıyor. Daha sonrasında ise meslek odalarımızın yapacağı girişimlerle sanayi ve hizmet kuruluşlarımızda kalıcı bir şekilde istihdam etmeye başlayacağız. Böylece bağımlı birey, uyuşturucudan kurtulduğu gibi hayata tutunmaya, bir işi ve ailesi olmaya başlıyor. Balıkesir'de toplam 17 kurumun desteğiyle kentimizde bu çalışmayı heyecanla yürüteceğiz."

Şıldak, çaresizlik içinde bulunan bağımlıların bugünden itibaren kurumlara başvuruda bulunabileceğini söyleyerek, "Biz de heyecanla onlara umut vermek için bekliyoruz." dedi.