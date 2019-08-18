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Balıkesir'de uyuşturucu satıcısına şok baskın

Balıkesir’in Altıeylül ilçesine bağlı Macarlar Mahallesi’nde evinde uyuşturucu ürettiği iddia edilen B.Ö.’ye polis operasyon düzenledi.

18 Ağustos 2019 Pazar 09:59
Balıkesir'de uyuşturucu satıcısına şok baskın

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmada, uyuşturucu ürettiği tespit edilen Altıeylül Macarlar Mahallesi’nde ikamet eden B.Ö.’nün evine operasyon düzenlendi. B.Ö.’nün ikametinde ve tarım arazisinde yapılan aramalarda 260 kök Hint keneviri, 2 kilo 540 gram esrar ile kenevir bitkilerini sulamak üzere kullanılan çeşitli materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan B.Ö. ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 09:59
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  5. narkotik

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