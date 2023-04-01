Balıkesir'de uyuşturucu satıcısı 6 kişi gözaltına alındı
Balıkesir'de uyuşturucu satıcılığı yaptıkları belirtilen 6 kişi gözaltına alındı.
Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, Susurluk ilçesinde uyuşturucu satıcılığı yaptığı tespit edilen 6 şüphelinin adreslerine operasyon düzenlendiği bildirildi.
Adreslerde yapılan aramalarda; 200 gram bonzai, 10 gram kubar esrar, 5 gram metamfetamin, bir sentetik uyuşturucu hap, 9 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 tabanca, bir av tüfeği, 4 cep telefonu ve suçtan elde edilen 3 bin TL ele geçirildiği belirtildi.
Olaya karışan 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındığı kaydedildi.(İLKHA)