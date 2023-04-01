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Yerel Balıkesir'de uyuşturucu satıcısı 6 kişi gözaltına alındı
Yerel

Balıkesir'de uyuşturucu satıcısı 6 kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2023-04-01 09:49:00 -
Balıkesir'de uyuşturucu satıcısı 6 kişi gözaltına alındı

Balıkesir'de uyuşturucu satıcılığı yaptıkları belirtilen 6 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, Susurluk ilçesinde uyuşturucu satıcılığı yaptığı tespit edilen 6 şüphelinin adreslerine operasyon düzenlendiği bildirildi.

Adreslerde yapılan aramalarda; 200 gram bonzai, 10 gram kubar esrar, 5 gram metamfetamin, bir sentetik uyuşturucu hap, 9 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 tabanca, bir av tüfeği, 4 cep telefonu ve suçtan elde edilen 3 bin TL ele geçirildiği belirtildi.

Olaya karışan 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındığı kaydedildi.(İLKHA)

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