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Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 9 kişi cezaevine gönderildi

Emniyet ekipleri huzur ve güvenin sağlanması nedeniyle operasyonlara ara vermeden sürdürüyor.

03 Kasım 2018 Cumartesi 10:13
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 9 kişi cezaevine gönderildi

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyonda bin 448 gram esrar maddesi, 893 adet uyuşturucu hap, 61 gram bonzai maddesi, 36 gram skunk maddesi, 43 adet ecstasy hap, 2 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet 32 santim kama ele geçirildi.

Operasyonda toplam 32 şahsa adli işlem yapılırken, 9 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 şahıs adli kontrol şartıyla, 4 şahıs ise savcılıkça serbest bırakıldı.

Haber Tarihi: 03 Kasım 2018 Cumartesi 10:13
  1. balıkesir
  2. narkotik
  3. operasyon

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