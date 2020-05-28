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Aktüel

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-05-28 01:12:08 -
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik eş zamanlı üç operasyon düzenledi.

Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 8 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 22 uyuşturucu hap, 226 gram uyuşturucu, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız silah, 3 fişek, 2 ruhsatsız tüfek, 8 kartuş ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin 950 lira ele geçirildi.

Zanlılardan 7'sinin emniyetteki işlemleri devam ederken, adliyeye sevk edilen bir şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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