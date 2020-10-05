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Aktüel Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı
Aktüel

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-05 11:19:53 -
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Ayvalık ve Edremit ilçelerinde bazı adreslerde arama yaptı.

Aramalarda, 492 uyuşturucu hap, 1,40 gram esrar, 1,05 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu satışından kazanıldığı tahmin edilen 725 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

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