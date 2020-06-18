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Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-06-18 16:03:56 -
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Altınoluk ve Güre mahallelerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisini alan Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tespit ettiği 8 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda yapılan aramalarda, 15 kök kenevir bitkisi, 10 gram kenevir bitkisi tohumu ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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