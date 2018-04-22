Balıkesir'de terör örgütü El Nusra şüphelisi enselendi
Balıkesir'in İvrindi ilçesinde terör örgütü El Nusra üyesi olduğu öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.22 Nisan 2018 Pazar 09:31
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, silahlı terör örgütü El Nusra'ya yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan B.A.M, Gökçeyazı Mahallesi'ndeki yol kontrolü sırasında jandarma ekiplerince yakalandı.
Şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri teslim edildi.
Kaynak: AA
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