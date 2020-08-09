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Aktüel

Balıkesir'de silahlı kavga: 1 ölü

Yeniakit Publisher
2020-08-09 14:41:26 -
Balıkesir'de silahlı kavga: 1 ölü

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Erdek ilçesindeki silahlı kavgada 1 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, aralarında husumet olduğu öğrenilen Kemal Demiray (23) ile Mesut Teke (26), Kurbağalı Sahil yürüyüş mevkisinde karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Demiray yanındaki tabancayla Teke'ye ateş etti.

Ağır yaralanan Teke, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Erdek Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan Demiray, daha sonra polis ekiplerine teslim oldu.

Teke'nin cesedi, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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