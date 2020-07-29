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Aktüel

Balıkesir'de silahla öldürülen köpek toprağa gömülmüş bulundu

Yeniakit Publisher
2020-07-29 15:44:55 -
Balıkesir'de silahla öldürülen köpek toprağa gömülmüş bulundu

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Erdek ilçesinde bir vatandaşın sahiplendiği köpek, silahla vurularak telef edildi.

Düzler Mahallesi'nde yaşayan plaj işletmecisi Şehriban Batır, kaybolan "Cesur" isimli köpeğini aramaya başladı.

Bazı kişilerin, sahile gömülmüş köpek gördüklerini söylemesi üzerine buraya giderek toprağı kazan Batır, bunun kendi hayvanı olduğunu belirledi.

Telef olan köpeği bulunduğu yerden çıkarıp iş yerinin bahçesine gömen Batır, zanlının bulunması için polise başvurdu.

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