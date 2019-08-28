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Balıkesir'de sigara izmariti ormanı yaktı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde ormanlık alanda bir otomobilden atılan izmaritten çıktığı iddia yangın vatandaşların da yardımıyla kısa sürede kontrol altına alındı

28 Ağustos 2019 Çarşamba 08:33
Balıkesir'de sigara izmariti ormanı yaktı

Ayvalık Devlet Hastanesi’nin ön tarafında bulunan Deveboğazı mevkiinde bulunan çam ağaçlarından oluşan ağaçlık alanda yangın çıktı.

Bir otomobilden atılan sigara izmaritinin ağaçlık alandaki kuru otları tutuşturması sonucunda çıktığı iddia edilen yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü ve 15 dönümlük alanda etkili oldu.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 08:33
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