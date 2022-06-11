Balıkesir'de sahte reçete operasyonu: 21 gözaltı
Balıkesir'de düzenlenen "sahte reçete" operasyonunda, 21 şüpheli gözaltına alındı.
Balıkesir'de düzenlenen "sahte reçete" operasyonunda, 21 şüpheli gözaltına alındı.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli dolandırıcılık, uyuşturucu ticareti ve resmi belgede sahtecilik" suçunu işledikleri belirtildi.
Şüphelilerin, engelli ve yaşlı kişiler adına sahte rapor ve reçete düzenleyip kamuyu zarara uğrattığı, uyuşturucu nitelikli ilaçları piyasaya sürdüğü belirtildi.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken 19'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (İLKHA)