  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Balıkesir'de sahte reçete operasyonu: 21 gözaltı
Yerel

Balıkesir'de sahte reçete operasyonu: 21 gözaltı

Balıkesir'de düzenlenen "sahte reçete" operasyonunda, 21 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-06-11 10:56:00 -
Balıkesir'de sahte reçete operasyonu: 21 gözaltı

Balıkesir'de düzenlenen "sahte reçete" operasyonunda, 21 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli dolandırıcılık, uyuşturucu ticareti ve resmi belgede sahtecilik" suçunu işledikleri belirtildi.

Şüphelilerin, engelli ve yaşlı kişiler adına sahte rapor ve reçete düzenleyip kamuyu zarara uğrattığı, uyuşturucu nitelikli ilaçları piyasaya sürdüğü belirtildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken 19'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (İLKHA)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23