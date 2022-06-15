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Yerel Balıkesir'de polis, aranan 185 şahsı gözaltına aldı
Yerel

Balıkesir'de polis, aranan 185 şahsı gözaltına aldı

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde son 1 haftada yaptıkları asayiş operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 185 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 55 şahıs tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-15 07:59:00 -
Balıkesir'de polis, aranan 185 şahsı gözaltına aldı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, Havran, İvrindi, Manyas, Savaştepe ve Susurluk İlçelerinde son 1 haftada yaptığı çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 185 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 55 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 18 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 119 adet fişek, 10 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 43 adet kartuş ve 3 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancaya ait 7 adet fişek ele geçirildi.

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