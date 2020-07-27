Üniversite tercih dönemi 6-14 Ağustos arasında yapılacak. Ancak öğrenciler ve aileleri şimdiden il ile öğrenci yurdu fiyatlarını araştırmaya başladı. Balıkesir’de öğrenim hayatını sürdürmek isteyenler üniversiteye en yakın yurtların konumunu, fiyatlarını inceliyor.

Balıkesir’de özel yurt var mı? | Balıkesir özel yurt fiyatları 2020

KYK yurtlarına oranla özel yurtlarda ücretler bir miktar daha fazla oluyor. Yurt fiyatları öğrenciye sunulan imkanlar, oda kapasiteleri, süit oda hizmeti, internet hizmeti vs konulara göre değişiklik gösteriyor. Yurt fiyatlarını belirleyen diğer unsur ise okullara olan mesafeleri.

Balıkesir’de normal standartta 5-6 kişilik bir odanın aylık fiyatı 500 lira civarında. Tek kişilik odaların aylığı ise 1000 lira civarında.