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Eğitim

Balıkesir’de özel yurt var mı? | Balıkesir özel yurt fiyatları 2020

2020 Balıkesir özel yurt fiyat listesi | Üniversite sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte yurt arayışı da başladı. Henüz öğrencilerin yerleşeceği üniversiteler belli olmasa da aileler yurtlar hakkında araştırma yapmaya başladı. Balıkesir’de yurt arayanlar “Balıkesir özel yurtlar üniversiteye yakın mı?” , “Balıkesir özem yurt fiyatları 2020” konularını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-27 17:47:00 -
Balıkesir’de özel yurt var mı? | Balıkesir özel yurt fiyatları 2020

Üniversite tercih dönemi 6-14 Ağustos arasında yapılacak. Ancak öğrenciler ve aileleri şimdiden il ile öğrenci yurdu fiyatlarını araştırmaya başladı. Balıkesir’de öğrenim hayatını sürdürmek isteyenler üniversiteye en yakın yurtların konumunu, fiyatlarını inceliyor.

Balıkesir’de özel yurt var mı? | Balıkesir özel yurt fiyatları 2020

KYK yurtlarına oranla özel yurtlarda ücretler bir miktar daha fazla oluyor. Yurt fiyatları öğrenciye sunulan imkanlar, oda kapasiteleri, süit oda hizmeti, internet hizmeti vs konulara göre değişiklik gösteriyor. Yurt fiyatlarını belirleyen diğer unsur ise okullara olan mesafeleri.

Balıkesir’de normal standartta 5-6 kişilik bir odanın aylık fiyatı 500 lira civarında. Tek kişilik odaların aylığı ise 1000 lira civarında.

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