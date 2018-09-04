Balıkesir'de otomobil şarampole devrildi: 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Balıkesir'in Havran ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.04 Eylül 2018 Salı 08:38
Hüseyin Kaya idaresindeki 16 ACJ 203 plakalı otomobil, Balıkesir-Havran karayolu kırsal Kobaklar Mahallesi yol ayrımında, şarampole devrildi.
Kazada, Hüseyin ve Yasemin Kaya olay yerinde hayatını kaybetti, aynı aileden Beyzanur, Ayşe Sude ve Eylül Kaya yaralandı.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Havran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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