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Gündem Balıkesir'de kovalamacada şüphelilerin açtığı ateş sonucu bir polis şehit oldu
Gündem

Balıkesir'de kovalamacada şüphelilerin açtığı ateş sonucu bir polis şehit oldu

Balıkesir'in Havran ilçesinde, şüphelileri kovalayan ekipteki polis memuru, zanlıların açtığı ateş sonucu şehit oldu.

Yeniakit Publisher
2021-11-11 08:29:00 -
Balıkesir'de kovalamacada şüphelilerin açtığı ateş sonucu bir polis şehit oldu

Alınan bilgiye göre, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, içinde uyuşturucu madde bulunduğu değerlendirilen 35 AAE 965 plakalı otomobili takibe aldı.

Edremit-Havran ilçesi girişi yakınında polis ekiplerince durdurulmak istenen aracın sürücüsü ikazlara uymayarak Havran ilçesi Ebubekir Mahallesi istikametine devam etti.

Mahalle içinde araçtan inerek yaya şekilde kaçmaya başlayan şüphelilerin, kovalamaca esnasında polislere ateş etmesi sonucu, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliğinde görevli polis memuru Abdülkadir Güngör (30) ağır yaralandı.

Güngör, kaldırıldığı Edremit Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen şehit oldu.

Olay sonrasında Osman B, Eray Y. ve ismi öğrenilemeyen bir kişiyi gözaltına alan ekipler, aynı otomobille kaçan diğer şüphelileri de yakalamaya çalışıyor.

Valiliğin açıklaması

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik biriminde görevli ekibin, Havran ilçesinde narkotik bir olayı takip ettiği esnada 18.10 sıralarında silahlı saldırıya uğradığı belirtildi.

Açıklamada, saldırı sonucu yaralanan polis memuru Abdülkadir Güngör'ün sevk edildiği Edremit Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen şehit olduğu kaydedildi.

Olayla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığı, olaya karışan diğer fail veya failleri yakalamaya yönelik çalışmaların kapsamlı olarak devam ettiği bildirilen açıklamada, şehit Güngör'e Allah'tan rahmet, ailesi ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı dilendi.

"Milletimizin başı sağ olsun"

Olay sonrasında hastaneye gelen Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş ise gazetecilere yaptığı açıklamada, "Faillerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. İnşallah en kısa zamanda alırız. İki erkek, bir kadın olmak üzere üç şüpheli şu anda gözaltında." dedi.

Bu arada şehit polis Güngör'ün cenazesinin Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildiği öğrenildi.

Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Şehit Güngör'ün cenazesi Erzurum Polis Şehitliğine defnedilecek.

Evli ve üç yaşında bir kız çocuğu babası olan şehit Güngör'ün merkez Palandöken ilçesine bağlı Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'nde ikamet eden ailesine acı haber verildi.

Şehit polis memurunun babaevine Türk bayrakları asıldı.

 

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