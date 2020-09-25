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Aktüel Balıkesir'de kaldırıma çarpıp devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Aktüel

Balıkesir'de kaldırıma çarpıp devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-09-25 22:13:16 -
Balıkesir'de kaldırıma çarpıp devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Adem Ardıç idaresindeki 06 BF 6650 plakalı otomobil, Edremit-İzmir kara yolunun Öğretmenler Mahallesi mevkisinde kaldırıma çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yolun yanındaki boşluğa devrilen otomobil ters döndü.

Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü ile Gülay, Ömer Muhtar ve Ali Çınar Ardıç itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Yaralılar, ambulanslarla Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.


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