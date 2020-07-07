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Ekonomi

Balıkesir'de jeotermal sahaları ihale edilecek

Yeniakit Publisher
2020-07-07 08:30:27 -
Balıkesir'de jeotermal sahaları ihale edilecek

ANKARA (AA) - Balıkesir'de 7 jeotermal saha için ihaleye çıkılacak.

Balıkesir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının konuya ilişkin ilanları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Balıkesir'in Manyas, Altıeylül, Susurluk, Kepsut, Bigadiç ve Ayvalık ilçelerinde büyüklüğü 490 ile 4499,69 hektar arası değişen 7 arama ruhsatlı saha, 17 Temmuz Cuma günü saat 10.00 - 14.30 arasında ihale edilecek.

Muhammen bedelleri 3 bin 450 lira geçici teminat bedelleri ise 103,50 lira olarak belirlenen sahaların ihaleleri Balıkesir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ihale salonunda düzenlenecek.


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