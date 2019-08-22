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Balıkesir’de Jandarmadan kaçak silah operasyonu

Balıkesir’de jandarma ekipleri il genelinde kaçak silah operasyonu düzenledi.

22 Ağustos 2019 Perşembe 10:08
Balıkesir’de Jandarmadan kaçak silah operasyonu

Balıkesir’de jandarma ekipleri il genelinde kaçak silah operasyonu düzenledi. Operasyonlarda çok sayıda satışa hazır silah ve mermi ele geçirildi.


Balıkesir Valiliğinden edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde; A.C. isimli şahsın evinde satışa hazır vaziyette silah bulundurduğu bilgisi elde edildi. Jandarma ekiplerinin Adli makamlardan alınan arama kararlarına istinaden yapılan aramalarda; Altıeylül ilçesi Çandır mahallesinde R.C. isimli şahsın ev ve eklentileri ile iş yerinde; 3 Adet ruhsatsız av tüfeği, 1 Adet ruhsatsız tabanca, 2 adet tabanca şarjörü ve 3 Adet mermi, Edremit ilçesi Altınoluk mahallesinde kordonda yapılan kimlik kontrolü sırasında Jandarma ekiplerini görünce kaçmaya çalışan S.A.T. isimli şahsın üstünde; 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 15 adet mermi veKepsut ilçesi Recepköy yol aramasında durdurulan sürücülüğünü B.S. isimli şahsın yaptığı araçta; 2 adet tabanca ve 66 adet mermi ele geçirildi.Adli makamların talimatıyla bu olaylarla ilgili olarak R.C., S.A.T., B.S. ve R.B. hakkında yasal işlemler başlatıldığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 10:08
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