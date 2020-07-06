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Aktüel

Balıkesir'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-07-06 20:36:42 -
Balıkesir'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Terminal Kavşağı'nda, Hasan Durgut yönetimindeki 10 AAK 151 plakalı otomobil ile Ediz İskemleci idaresindeki 67 DL 845 otomobil çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile Safiye, Zıba ve Nayif Durgut yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından bir süre trafiğe kapanan Balıkesir-Çanakkale kara yolu, araçların yoldan kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

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