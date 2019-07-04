Balıkesir'de iki kamyonet çarpıştı: 4 yaralı Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, iki kamyonetin çarpışması sonucunda 4 kişi yaralandı.

Nedim Demirbaş idaresindeki kamyonet, Ören Mahallesi Altınyol Caddesi'nde, Lütfü Mert'in kullandığı kamyonetle çarpıştı. Kazada, sürücüler Demirbaş ve Mert ile araçlarda bulunan Sevim Demirbaş ve Habibe Mert yaralandı. Araçta sıkışan Habibe Mert, Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinceBurhaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.