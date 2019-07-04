Balıkesir'de iki kamyonet çarpıştı: 4 yaralı
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, iki kamyonetin çarpışması sonucunda 4 kişi yaralandı.04 Temmuz 2019 Perşembe 12:24
Nedim Demirbaş idaresindeki kamyonet, Ören Mahallesi Altınyol Caddesi'nde, Lütfü Mert'in kullandığı kamyonetle çarpıştı.
Kazada, sürücüler Demirbaş ve Mert ile araçlarda bulunan Sevim Demirbaş ve Habibe Mert yaralandı.
Araçta sıkışan Habibe Mert, Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince kurtarıldı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinceBurhaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
YORUM YAZ