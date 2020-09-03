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Aktüel Balıkesir'de "huzur operasyonu"nda 4 şüpheli gözaltına alındı
Aktüel

Balıkesir'de "huzur operasyonu"nda 4 şüpheli gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-09-03 13:00:32 -
Balıkesir'de "huzur operasyonu"nda 4 şüpheli gözaltına alındı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen "huzur operasyonu"nda 4 zanlı yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı 85 polisten oluşan 25 ekip, sabaha karşı 12 adrese eş zamanlı baskınlar yaptı.

Operasyonda, ruhsatsız 2 tabanca ve 2 pompalı tüfek, kurusıkı tabanca, 64 fişek ile çalıntı olduğu belirlenen 4 motosiklet ele geçirildi.

Ekipler, motosiklet hırsızlığı suçundan emniyette kaydı bulunan C.K, V.Ö, Ç.O. ve M.Ö'yü gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.


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