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Aktüel

Balıkesir'de hakkında arama kararı bulunan 5 zanlı yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-05-05 18:26:00 -
Balıkesir'de hakkında arama kararı bulunan 5 zanlı yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de yapılan asayiş uygulamasında, haklarında çeşitli suçlardan dolayı arama kararı bulunan 5 şüpheli yakalandı.

Jandarma ekipleri tarafından 230 personel ve 2 bomba arama köpeğiyle gerçekleştirilen yol kontrol uygulamalarında, 3 bin 939 kişinin güvenlik sorgulaması yapıldı. Çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunduğu belirlenen 5 şüpheli yakalandı. 10 kişiye ise adli ve idari işlem yapılarak 6 bin 665 lira idari para cezası verildi.

1905 aracın kontrol edildiği uygulamalarda 2 araçla ilgili 264 lira idari para cezası kesildi, 1 araç trafikten men edildi.

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