Balıkesir'de fuhuş operasyonu! Sınır dışı edildiler

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde jandarma tarafından ‘fuhuşa aracılık, yer sağladığı’ gerekçesiyle gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 kadın, işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, fuhuşa aracılık ve fuhuş için yer temin etmek suçlarından yabancı uyruklu 3 kadın gözaltına alındı. Özbekistan ve Azerbaycan uyruklu oldukları belirtilen G.G. (27), A.R. (30) ve D.O. (29) adlı kadınlar, işlemlerinin ardından Ayvalık Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Bulaşıcı hastalık taşıyıp taşımadıkları için muayene edilen 3 kadın, işlemlerinin ardından İstanbul'a gönderilerek, sınır dışı edildi.

Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, bölgede benzer olayların önlenmesi adına denetimlerin devam ettiği belirtildi.