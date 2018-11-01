0553 313 94 23
impression

Balıkesir'de fuhuş operasyonu! Sınır dışı edildiler

Balıkesir Ayvalık'ta düzenlenen fuhuş operasyonunda yakalanan yabancı uyruklu 3 kadın, sınır dışı edildi.

01 Kasım 2018 Perşembe 15:28
Balıkesir'de fuhuş operasyonu! Sınır dışı edildiler

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde jandarma tarafından ‘fuhuşa aracılık, yer sağladığı’ gerekçesiyle gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 kadın, işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, fuhuşa aracılık ve fuhuş için yer temin etmek suçlarından yabancı uyruklu 3 kadın gözaltına alındı. Özbekistan ve Azerbaycan uyruklu oldukları belirtilen G.G. (27), A.R. (30) ve D.O. (29) adlı kadınlar, işlemlerinin ardından Ayvalık Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Bulaşıcı hastalık taşıyıp taşımadıkları için muayene edilen 3 kadın, işlemlerinin ardından İstanbul'a gönderilerek, sınır dışı edildi.

Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, bölgede benzer olayların önlenmesi adına denetimlerin devam ettiği belirtildi.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 15:28
  1. İstanbul
  2. Balıkesir
  3. fuhuş operasyonu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İtalya'da felaket! 12 kişi öldü, 20 bin kişiye elektrik verilemiyor
    1. İtalya'da felaket! 12 kişi öldü, 20..
    2. Erkan Tan’dan Fatih Portakal’a: 3’üncü..
    3. Boğazda şık lansman
    4. BM'den kritik atama! Artım tüm gözler..
    5. Balyoz davası savcısı Kırbaş'ın cezası..
    6. Hamilelikte iyot eksikliği
    7. Kız kardeşiyle konuşan kişiyi bıçakladı
    8. FETÖ'den 17-25 Aralık sonrası yeni..
    9. MR çektirmekte birinciyiz
    10. İyi Parti, Kaşıkçı olayında savcıyı..
    11. Nazarbayev Suudileri ülkesine davet etti
    12. Dere kenarında baygın halde bulunan..
    13. TSK açıkladı! 5 terörist öldürüldü
    14. Malatya'da 20 kilo esrar ele geçirildi
    15. İlginç itiraf: En tehlikeli ülke..
    16. ABD'den İran'a yaptırım açıklaması!..
    17. Komşuda kritik gelişme! Erken seçime..
    18. Lucescu'dan Kasımpaşa'ya ziyaret
    19. 'Haşlarım, oldu bitti..' demekle..
    20. Bakan Albayrak: İlk kez ilk 10'da yer..
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    2019'da öğretmen ataması olacak mı?
    2019'da öğretmen ataması olacak mı?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir

    Günün Karikatürü

    1 Kasım 2018
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur
    Hakim savcı alımı son dakika Adalet bakanlığı hakim savcı alım başvuruları
    Hakim savcı alımı son dakika Adalet bakanlığı hakim savcı alım başvuruları