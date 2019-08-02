Balıkesir'de feci otobüs yangını! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti
Balıkesir'in Gökçeyazı Mahallesinde yolcu otobüsünde çıkan yangında biri çocuk 5 kişi hayatını kaybetti.02 Ağustos 2019 Cuma 14:43
Balıkesir'e 30 kilometre uzaklıkta bulunan Gökçeyazı Mahallesinde yolcu otobüsünde yangın çıktı.
Edremit-Balıkesir Karayolu'nun 22. kesiminde 34 yolcu taşıyan bir yolcu otobüsünde çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.
64 LK 794 plakalı yolcu otobüsü, saat 13.30 sıralarında Edremit-Balıkesir istikametine seyrederken 22. kilometrede Balıkesir'in İvrindi ilçesi Gökçeyazı Jandarma Komutanlığı önünde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yandı.
34 yolcu bulunan otobüste çıkan yangında 2'si çocuk 5 kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi yaralandı. Yaralılar arasında durumları ağır olanların bulunduğu öğrenildi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü ancak otobüsün tamamı yandı.
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