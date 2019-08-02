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Balıkesir'de feci otobüs yangını! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti

Balıkesir'in Gökçeyazı Mahallesinde yolcu otobüsünde çıkan yangında biri çocuk 5 kişi hayatını kaybetti.

02 Ağustos 2019 Cuma 14:43

Balıkesir'e 30 kilometre uzaklıkta bulunan Gökçeyazı Mahallesinde yolcu otobüsünde yangın çıktı.

Edremit-Balıkesir Karayolu'nun 22. kesiminde 34 yolcu taşıyan bir yolcu otobüsünde çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

64 LK 794 plakalı yolcu otobüsü, saat 13.30 sıralarında Edremit-Balıkesir istikametine seyrederken 22. kilometrede Balıkesir'in İvrindi ilçesi Gökçeyazı Jandarma Komutanlığı önünde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yandı.

34 yolcu bulunan otobüste çıkan yangında 2'si çocuk 5 kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi yaralandı. Yaralılar arasında durumları ağır olanların bulunduğu öğrenildi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü ancak otobüsün tamamı yandı.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 14:43
  1. Balıkesir
  2. Gökçeyazı Mahallesi
  3. yangın
  4. Balıkesir Büyükşehir Belediye
  5. itfaiye ekipleri
  6. Edremit-Balıkesir Karayolu

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  • AkpartiliAkpartili15 dk önce
    En önde gelen firmalar nedense en sıkıntılı firmalar! durup dururken yanan otobüs k.koç! geçenlerde ben de k.k ile gidiyordum! Otobüs yolda kaldı, bile bile arızalı otobüsü yola çıkarmışlar hem de bayram arifesi. Mtro da sıkıntı!!

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