Balıkesir'de feci otobüs yangını! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti Balıkesir'in Gökçeyazı Mahallesinde yolcu otobüsünde çıkan yangında biri çocuk 5 kişi hayatını kaybetti.

Balıkesir'e 30 kilometre uzaklıkta bulunan Gökçeyazı Mahallesinde yolcu otobüsünde yangın çıktı. Edremit-Balıkesir Karayolu'nun 22. kesiminde 34 yolcu taşıyan bir yolcu otobüsünde çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. 64 LK 794 plakalı yolcu otobüsü, saat 13.30 sıralarında Edremit-Balıkesir istikametine seyrederken 22. kilometrede Balıkesir'in İvrindi ilçesi Gökçeyazı Jandarma Komutanlığı önünde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yandı. 34 yolcu bulunan otobüste çıkan yangında 2'si çocuk 5 kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi yaralandı. Yaralılar arasında durumları ağır olanların bulunduğu öğrenildi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü ancak otobüsün tamamı yandı.

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