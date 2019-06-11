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Balıkesir’de feci kaza! Çanakkale gezisi için yola çıkmışlardı…

Balıkesir’de, Çanakkale gezisi için Adana'dan yola çıkan grubu taşıyan tur otobüsü ile bir otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 48 kişi yaralandı.

11 Haziran 2019 Salı 10:54
Balıkesir’de feci kaza! Çanakkale gezisi için yola çıkmışlardı…

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde çarpıştı Kazada 4 kişi yaşamını yitirdi, 48 kişi yaralandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde tur otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 48 kişi yaralandı.

Bandırma-Çanakkale kara yolunun Edincik Kavşağı mevkisinde, sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen iki araçtan, Seyhan Müftülüğünün düzenlediği Çanakkale kültür turu kapsamında Adana'dan yola çıkan grubu taşıyan 33 YF 533 plakalı otobüs ile 10 PJ 443 plakalı otomobil çarpıştı. Otobüs, çarpışmanın etkisiyle devrildi.

Kazada, araçlarda bulunanlardan Sümeyra Güller, Temel Gökçe ve Ahmet Toprak olay yerinde yaşamını yitirdi, 49 kişi yaralandı.

Farklı ilçelere götürüldü

Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılardan 38'i Bandırma Devlet Hastanesi'ne, 8'i Gönen, 3'ü de Erdek ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.

Bandırma'da tedavi altına alınanlardan Hülya Seyhan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde yaşamını yitiren 3 kişinin cesetleri ise Bandırma Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Bandırma Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ethem Karpuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastaneye getirilen 38 yaralıdan birinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Diğer 37 kişiden 27'sinin taburcu edildiğini belirten Karpuz, tedavileri süren 10 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığını ifade etti.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 10:54
  1. Adana
  2. Balıkesir
  3. Bandırma
  4. Bandırma-Çanakkale kara yolu
  5. Çanakkale
  6. kaza

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