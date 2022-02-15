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Yerel Balıkesir'de feci kaza
Yerel

Balıkesir'de feci kaza

Balıkesir'in Edremit ilçesinde tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2022-02-15 05:28:00 -
Balıkesir'de feci kaza

Alınan bilgiye göre, Çanakkale- Balıkesir karayolunun Altınoluk Mahallesi girişinde A.K'nin kullandığı 10 N 9979 plakalı otomobil, 45 EK 417 plakalı tırla çarpıştı.

İhbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri yaptıkları kontrollerde, otomobil sürücüsü A.K'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Hurdaya dönen otomobil içerisinde sıkışan sürücünün cansız bedeni Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, tır sürücüsünü gözaltına aldı.

Kaza nedeniyle Çanakkale- Balıkesir kara yolunda uzun süre duran trafik akışı, araçların bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından yeniden sağlandı.

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