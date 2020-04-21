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Aktüel

Balıkesir'de evde kalanlar için üstü açık otobüsten konser

2020-04-21 16:36:36 -
Balıkesir'de evde kalanlar için üstü açık otobüsten konser

BALIKESİR (AA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandosu, Edremit ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evde kalanlar için üstü açık otobüsten konser verdi.

Bando, üzerinde "Güzel günleri sevdiklerinizle paylaşabilmeniz için bir süre misafirimizsiniz, şehrimize hoş geldiniz." ve "Siz evde kalın diye bando sizinle." yazan afişler bulunan otobüsle sokak sokak gezerek, evlerinde kalan vatandaşlar için sevilen şarkıları seslendirdi.

Müzik eşliğinde mahalleleri gezen otobüsü görenler sevinç yaşarken, otobüsten vatandaşlara Türk bayrakları dağıtıldı.

Bazı vatandaşlar müziğe eşlik etti, bazıları da cep telefonlarıyla bandonun konserini kaydetti.


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