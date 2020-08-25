  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Balıkesir'de ev izolasyonunu ihlal eden 46 kişiye ceza
Aktüel

Balıkesir'de ev izolasyonunu ihlal eden 46 kişiye ceza

Yeniakit Publisher
2020-08-25 11:17:35 -
Balıkesir'de ev izolasyonunu ihlal eden 46 kişiye ceza

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirlere uymayan 46 kişiye para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, tedbirlere uymayan, gözlem altında kaldıkları evden dışarı çıkarak izolasyon kuralını ihlal eden kişiler hakkında çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, son 3 günde ev izolasyonu kurallarına riayet etmedikleri anlaşılan 46 kişiye, 3 bin 150'şer lira idari para cezası kesildi.

Ayrıca, bu kişiler hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İstifa kararı sonrası Ayşenur Arslan’ın dünyası yıkıldı! ‘Bir kale daha düştü’
Gündem

İstifa kararı sonrası Ayşenur Arslan’ın dünyası yıkıldı! ‘Bir kale daha düştü’

CHP’ye yakın olan Ayşenur Arslan, FOX TV’den ayrılan algı uzmanı Fatih Portakal’ın kararına yıkıldı. Arslan istifayı, ‘bir kale daha düştü’ ..
Türkiye resti çekti: Gerilim artar
Gündem

Türkiye resti çekti: Gerilim artar

Yunanistan'ın Oruç Reis Gemisi'nin araştırma yaptığı bölgede tatbikat yapacağını açıklamasına Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan sert tepk..
ABD'nin F-35 satma ihtimali İsrail'i panikletti: Anlaşmamızda bu yok
Dünya

ABD'nin F-35 satma ihtimali İsrail'i panikletti: Anlaşmamızda bu yok

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ABD'den F-35 savaş uçaklarını satın alma çabalarına ilişkin açıklama yapan İsrail Başbakanı Binyamin Net..
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı