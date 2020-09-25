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Aktüel Balıkesir'de emekli öğretmeni dolandırarak 150 bin lirasını alan 3 kişi yakalandı
Aktüel

Balıkesir'de emekli öğretmeni dolandırarak 150 bin lirasını alan 3 kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-09-25 15:36:27 -
Balıkesir'de emekli öğretmeni dolandırarak 150 bin lirasını alan 3 kişi yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp evini sattırdıkları emekli öğretmeni dolandırarak 150 bin lirasını alan 3 zanlı, mağdura ikinci evini de sattırmaya çalışırken gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, S.O'yu (76) telefonla arayan kişiler kendilerini polis ve savcı olarak tanıttı.

Telefondaki kişi, S.O'ya terör örgütüyle bağlantısının olduğunu ve kendisini aklaması için para vermesi gerektiğini söyledi.

Bunun üzerine korkarak evini satan S.O, 150 bin lirayı yanına gelen şüpheliye teslim etti.

Bir süre sonra şüphelilerin diğer evini de sattırmaya çalışması üzerine dolandırıldığını fark eden S.O. durumu polise bildirdi.

Polisle iş birliği yapan S.O, telefondaki kişiyi para vermek üzere evine davet etti.

Bu sırada adamın evinin çevresinde tedbir alan Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, S.K'yi (41) gözaltına aldı.

OIay yerinden kaçan C.T. (32) ve İ.K. (39) ise uzun süren kovalamaca sonucu Erdek yolunda yakalandı.

Zanlıların dolandırıcılık yapmak için Ankara'dan kiraladıkları otomobille Bandırma'ya geldikleri tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.K. ve İ.K. tutuklandı.

C.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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