Balıkesir’de düşen F16 uçağının son görüntüleri ortaya çıktı

Balıkesir'de 9'uncu Ana Jet Üssü Komutanlığına bağlı F-16 uçağı görev uçuşu sırasında kaza kırıma uğradı. Saat 00.50 sıralarında yaşanan kazada 1 pilot şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), kazaya ilişkin incelemelerin sürdüğünü açıkladı. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Uçak, Karesi ilçesine bağlı Naipli mevkisinde, İzmir-İstanbul Otoyolu’nun yakınına düştü. Enkaz bölgesine ulaşılırken, güvenlik gerekçesiyle otoyol bir süreliğine trafiğe kapatıldı.

Adalet Bakanı Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda konuya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı. Bakan Gürlek, paylaşımında, "Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağımız, görev uçuşu esnasında kaza kırıma uğramış ve kahraman bir pilotumuz şehit olmuştur. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığımız olayla ilgili soruşturma başlatmış olup, Başsavcımız, Başsavcı Vekilimiz ve iki Cumhuriyet Savcımız kaza mahalline intikal etmiştir. Şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerimize sabır ve metanet temenni ediyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi.