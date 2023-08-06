Balıkesir'de devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Balıkesir'in Gömeç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
H.Y. (24) yönetimindeki 10 AHY 222 plakalı hafif ticari araç, Karaağaç Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüje çarptı.
Çarpmanın etkisiyle devrilen araçtaki N.K. hayatını kaybetti.
Araçta sıkışarak yaralanan sürücü ile E.Y, A.Y. ve Z.D. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gömeç İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.
Yaralılar, çağrılan 112 Acil Sağlık görevlilerince hastanelere kaldırıldı.
N.K'nin cesedi ise Gömeç Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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