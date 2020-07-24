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Aktüel

Balıkesir'de denize giren genç futbolcu boğuldu

Yeniakit Publisher
2020-07-24 15:50:11 -
Balıkesir'de denize giren genç futbolcu boğuldu

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Marmara ilçesinde denize giren Bandırma Sanayisporlu futbolcu Serhat Birincioğlu boğuldu.

Çınarlı Mahallesi sahilinde arkadaşıyla denize giren 19 yaşındaki Birincioğlu, bir süre sonra gözden kayboldu.

Durumu fark eden çevredekiler, denize girerek Birincioğlu'nu sudan çıkardı.

Birincioğlu, 112 Acil Servis ekibi ve çevredekilerin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Genç futbolcunun cesedi Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Birincioğlu'nun daha önce Gönen Belediyespor ve Etispor takımlarında forma giydiği öğrenildi.

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