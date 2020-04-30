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Aktüel

Balıkesir'de deniz patlıcanı operasyonunda 33 kişiye 150 bin lira ceza kesildi

Operasyonda 450 kilogram deniz patlıcanı ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-04-30 09:10:12 -
Balıkesir'de deniz patlıcanı operasyonunda 33 kişiye 150 bin lira ceza kesildi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kaçak deniz patlıcanı avlayan 33 kişiye toplam 150 bin 400 lira para cezası verildi.

Ayvalık açıklarında teknelerle kaçak deniz patlıcanı avlandığı bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Operasyonda, 450 kilogram deniz patlıcanı ele geçirildi.

Kaçak avlanan 33 kişiye 150 bin 400 lira para cezası kesildi.

Canlı olarak ele geçirilen deniz patlıcanları denize bırakılırken, şüphelilerin teknelerine el konuldu.

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