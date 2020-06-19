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Aktüel

Balıkesir'de boğazı kesilmiş erkek cesedi bulundu

Yeniakit Publisher
2020-06-19 16:40:56 -
Balıkesir'de boğazı kesilmiş erkek cesedi bulundu

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Havran ilçesinde boğazı kesilmiş erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Edremit-Havran Köprülü Kavşağı'ndaki otların arasında yerde yatan bir kişiyi gören vatandaşlar, olayı jandarmaya haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekiplerininin yaptığı kontrolde, yerde yatan kişinin boğazının kesilerek öldürüldüğü ve Çamdibi Mahallesi'nde yaşayan Yusuf Duman (55) olduğu belirlendi.

Duman'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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