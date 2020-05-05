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Aktüel

Balıkesir'de bir sokak karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-05-05 18:06:36 -
Balıkesir'de bir sokak karantinaya alındı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Dursunbey ilçesindeki bir sokak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Dursunbey İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından ilçeye bağlı kırsal Selimağa Mahallesi'ndeki 141-1 ile 142 ve 143 numaralı müstakil evleri birbirine bağlayan sokakta koronavirüs vakalarının görülmesi nedeniyle karantina kararı alındı.

Söz konusu sokakta acil sağlık ihtiyaçları hariç ikinci bir emre kadar kolluk marifetiyle 14 gün boyunca tüm giriş ve çıkışlar durduruldu.

Karantina bölgesinde bulunan vatandaşların olası ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri tarafından karşılanacak.

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