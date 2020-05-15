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Balıkesir'de bir balıkçı, ölü bulundu

Yeniakit Publisher
2020-05-15 17:01:25 -
Balıkesir'de bir balıkçı, ölü bulundu

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir balıkçı, teknesinden denize attığı ağların arasında ölü bulundu.

Önceki gün "Yağmur 3" isimli teknesiyle Cunda Adası'ndan hareket eden İbrahim Yatkın (50), Maden Adası'nda bir koya ağlarını attı.

Yatkın'ın eve dönmemesi üzerine eşi Gülsen Yatkın, durumu İlçe Jandarma Komutanlığına haber verdi.

Arama çalışması başlatan Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Maden Adası açıklarında Yatkın'a ait tekneyi buldu. Ekipler, teknenin ardında bıraktığı ağları incelerken, Yatkın'ın cansız bedeni ile karşılaştı.

İki çocuk babası Yatkın'ın cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.


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