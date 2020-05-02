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Balıkesir'de bir ayda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 92 kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-05-02 12:16:29 -
Balıkesir'de bir ayda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 92 kişi yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de, İl Emniyet Müdürlüğünce son bir ayda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 92 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik il genelinde belirlenen adreslere operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda, 92 şüpheli ekiplerce yakalandı. Zanlılardan 11'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 31,73 gram esrar, 222 ecstasy, 1957 sentetik uyuşturucu hap, 208,66 gram bonzai, 403,08 gram metamfetamin, suçlardan elde edildiği değerlendirilen 4 bin 60 lira, 4 ruhsatsız tabanca, 4 tüfek, 149 fişek ele geçirildi.

Konuyla ilgili Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Balıkesir'de uyuşturucu madde satışının engellenmesi, suça karışanların yakalanması, toplum sağlığına yönelik bu tür tehdidin ortadan kaldırılması ve gençlerimizin uyuşturucu batağına sürüklenmesinin önlenmesi konularında etkin ve kararlı mücadelemiz devam edecektir." ifadesi yer aldı.

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