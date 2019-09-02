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Balıkesir'de binlerce çocuk yüzmeyi öğrendi!

Balıkesir Büyükşehir Belediyesince 11 ilçede düzenlenen 15 binin üzerinde öğrencinin katıldığı yaz dönemi spor okulları sona erdi.

02 Eylül 2019 Pazartesi 16:30
Balıkesir'de binlerce çocuk yüzmeyi öğrendi!

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından 11 ilçede düzenlenen yaz dönemi spor okulları sona erdi.

Yaz dönemi boyunca devam eden kurslarda, başta yüzme olmak üzere, voleybol, basketbol ve tenis branşlarında deneyimli antrenörler eşliğinde eğitimler verildi.

Çocukların aynı anda hem bedensel hem de zihinsel gelişimine önem verilerek mangala, satranç, ebru sanatı, jimnastik, güreş ve binicilik gibi alanlarda dersler de verilen kurslara 15 binin üzerinde öğrenci katıldı.

Bunların yanı sıra halat çekme, ip atlama, çuval yarışı, saklambaç gibi geleneksel oyunlar oynatılarak çocuklara stratejik düşünme, planlı hareket etme, takım olma, paylaşma, arkadaşlık kurma becerileri kazandırılması doğrultusunda çalışmalar yapıldı.

Okulların kapalı olduğu dönemlerde çocukların enerjilerini doğru kullanmaları adına fiziksel enerjinin, zihinsel enerjiye katkı sağlamasını amaçladıklarını belirten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, okul bahçelerine kurdukları havuzlarla iki dönem halinde 15 bini aşkın çocuğa yüzme eğitimi verdiklerini söyledi.

Hem yüzmeyle fiziksel alandaki gelişimi sağlamak hem de ülkede çok sık rastlanan boğulmaları da asgariye indirmek için tüm çocuklara ve gençlere yüzmeyi öğretmeye çalıştıklarını anlatan Yılmaz, "Özellikle denize biraz daha uzak olan kırsal ilçelerimizde kurduk havuzları ama gördük ki denize yakın ya da uzak olması değil, yüzme bilmesi ya da bilmemesiyle doğru orantılı bir durum bu. Tam bir spor okulu mantığıyla hareket ediyoruz."

 

 

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 16:30
  1. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi
  2. voleybol
  3. basketbol
  4. tenis
  5. yüzme
  6. Balıkesir

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