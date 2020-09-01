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Ekonomi Balıkesir'de balıkçılar "Vira bismillah" dedi
Ekonomi

Balıkesir'de balıkçılar "Vira bismillah" dedi

Yeniakit Publisher
2020-09-01 07:32:17 -
Balıkesir'de balıkçılar "Vira bismillah" dedi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir’de, "2020 Yılı Su Ürünleri Av Sezonu", Ayvalık ilçesinde yapılan törenle açıldı.

Ayvalık Limanı'ndan denize açılan balıkçılara yeni av sezonunun bereketli olmasını dileyen Belediye Başkanı Ergin burada yaptığı açıklamada, "Ben, Ayvalıklı ve ülke genelinde ekmeğini bu işten çıkarmaya çalışan tüm balıkçılarımıza bol bereketli, kazasız, belasız sezonlar diliyorum, vira Bismillah" diye konuştu.

Balıkçılardan Hasan Biran, 13 yıldır Ayvalık'ta trol balıkçılığı yaptığını dile getirerek bu sene av sezonunun iyi geçeceğini umduğunu söyledi.

Hazırlıklarını 4 ay gibi bir sürede tamamladıklarını aktaran Biran, "Bugün 1 Eylül itibarıyla açılan sezonumuz inşallah balıkçı arkadaşlarımız için hayırlı ve uğurlu olur. Bol kazançlı geçer inşallah. Bu akşam bizi, misafirimiz olan Ayvalık Belediye Başkanımız Mesut Ergin bey yalnız bırakmadı. Sağ olsun, çok memnun olduk." dedi.

Törene, Belediye Meclis Üyeleri Melih Arslan, Ali Jale, Serdar Tuç, Belediye Kültür Müdürü ve Tiyatro Sanatçısı Erkan Cılak katıldı.

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