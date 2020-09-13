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Aktüel Balıkesir'de arazi kavgasında darbedilen kadın hayatını kaybetti
Aktüel

Balıkesir'de arazi kavgasında darbedilen kadın hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-09-13 16:35:15 -
Balıkesir'de arazi kavgasında darbedilen kadın hayatını kaybetti

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde çıkan kavgada sopa ve kürekle darbedildiği öne sürülen kadın yaşamını yitirdi, eşi ise yaralandı.

İlçeye bağlı kırsal Hacıbozlar Mahallesi'nde yaşayan Bahri D, miras kalan bahçenin kullanımı nedeniyle oğulları Ramazan (43), Ali ve Aykut D. arasındaki anlaşmazlığı bitirmek için dün kadastro görevlisini çağırdı. Bahçede herkesin yerini belli eden kazıklar çakılarak işaret konuldu.

Kardeşlerden Ramazan D'nin eşi Çiğdem D'nin (33), akşam saatlerinde kazıkları söktüğü iddiası üzerine taraflar arasında kavga çıktı. Olayı gören Çiğdem D, eşini uzaklaştırmaya çalıştı.

Kayınpederi ve kayınbiraderleri tarafından sopa ve kürekle darbedildiği ileri sürülen 2 çocuk annesi Çiğdem D, olay yerinde hayatını kaybetti. Kadının cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Yaralanan Ramazan D, 112 Acil Servis ekiplerince Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bahri D. ile oğulları Ali ve Aykut D. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

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