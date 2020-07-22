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Balıkesir'de adada mahsur kalan 39 sığınmacı kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-07-22 10:00:28 -
Balıkesir'de adada mahsur kalan 39 sığınmacı kurtarıldı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarındaki Çıplak Ada'da mahsur kalan sığınmacılar kurtarıldı.

Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan yabancı uyruklular, lastik botla Ayvalık sahilinden Ege Denizi'ne açıldı.

Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen yabancı uyruklular, Çıplak Ada'da mahsur kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye botla hareket eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 39 sığınmacıyı alıp ana karaya çıkardı.

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